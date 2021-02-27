Четыре автомобиля сгорели в Волгоградской области

Происшествия 27.02.2021 10:01
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27.02.2021 10:01
Три иномарки и отечественная легковушка сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по региону, в Волжском накануне днем вспыхнул старенький «Opel Omega». В немецком автомобиле 1998 года выпуска горел салон на площади 3 кв.м. По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства. Ночью в Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко загорелись «Nissan Juke» 2011 года выпуска и «Nissan Qashqai» 2009 года выпуска. Причина возгорания пока не установлена.
Еще один пожар произошел рано утром в Суровикинском районе. В городе Суровикино в дачном обществе Труд на улице Урожайная горел автомобиль «Лада Веста» 2020 года выпуска на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неисправность систем и механизмов транспортного средства.
Погибших и пострадавших в результате пожаров нет.
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