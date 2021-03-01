РУСАЛ вошел в топ 10 самых экологичных компаний России в рейтинге Forbes

Экология 01.03.2021 08:24 Новости компаний
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01.03.2021 08:24 Новости компаний
Forbes изучил вред и пользу, которую приносят окружающей среде крупнейшие российские компании, и составил первый рейтинг экологической ответственности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальном сайт компании, в этом году Forbes впервые попытался проанализировать, какие из российских компаний делают для природы больше других.
В топ-10 рейтинга вошла компания UC Rusal. «Алюминиевое производство в принципе грязное, - говорит Михаил Замарин, - но UC Rusal работает над сокращением выбросов. Например, смог от завода в Красноярске по-прежнему раздражает жителей, но стоит уже не 70 дней в году, как пять лет назад, а 13. Ключевым источником энергии для заводов компании являются ГЭС — в 2019-м гидроэнергетика закрыла 98,3% потребности в энергии. Это помогает UC Rusal производить алюминий под брендом ALLOW с низким «углеродным следом». В 2019 году UC Rusal получил от синдиката банков $1 млрд предэкспортного финансирования — процентная ставка привязана к экологическим показателям компании».
«Наше понимание экологичной компании не отличается от заложенного в рейтинг Just 100: компания должна сокращать выбросы, рационально пользоваться природными ресурсами и внедрять инновационные практики и технологии. Помочь нам с выбором мы также попросили экологов и специалистов по ESG», - сообщает Forbes.
Отметим, рейтинг стал отражением положительных результатов долгосрочных программ экологической модернизации производств, которые были запущены основателем компании Олегом Дерипаской.
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