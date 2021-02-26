Банк «Открытие» нарастил долю цифровых продаж в 2020 году

Экономика 26.02.2021 11:33
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26.02.2021 11:33
Банк «Открытие» объявил о результатах цифровизации розничного бизнеса в 2020 году. Банк существенно нарастил долю продаж в цифровых каналах и запустил безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Наиболее заметным эффект диджитализации был в кредитовании. По итогам 2020 года объем ипотечных продаж в цифровых каналах составил 33,6 млрд руб. (почти четверть от общего объема выдач ипотеки), дистанционные продажи кредитов наличными составили 51 млрд руб. (38% от общего объема выдач), из них 10,6 млрд руб. выданы без визита в офис. Выдачи кредитных карт с доставкой на дом составили 3700 штук (объемом более 2,3 млрд руб.).
За 2020 год банк «Открытие» значительно расширил географию курьерской доставки карточных продуктов. В настоящий момент сервис доступен как действующим, так и новым клиентам в 138 городах для доставки дебетовых карт и в 27 – для доставки кредитных карт, в том числе в тех локациях, где нет отделений банка. Наряду с запуском виртуальных карт сервис доставки позволил в полтора раза нарастить объем продаж кредитных карт и на 33% - продажи дебетовых карт в digital-каналах, несмотря на снижение экономической активности населения и ограничения в связи с пандемией.
В планах банка на 2021 год - продолжить цифровизацию кредитования, в том числе ипотеки. Кроме того, «Открытие» планирует запустить целый ряд новых карточных продуктов, в том числе виртуальных, а также существенно расширить возможности сервиса доставки карт – до 500 городов. Переход продуктов в цифру снижает их себестоимость для банка, что в конечном счете позволяет сделать их не только более удобными, но и более выгодными для клиентов.
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