



Двое оперуполномоченных уголовного розыска районного отдела полиции задержаны в Волгограде при получении крупной взятки от наркоторговца. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По ходатайству следствия подозреваемые взяты под стражу.

По данным следствия, 17 февраля текущего года сотрудники угрозыска обратились к ранее знакомым, употребляющим наркотические средства, и склонили их к совершению очередной закупки запрещенного товара. На следующий день, имитируя проведение оперативно-розыскных мероприятий, полицейские с поличным задержали торговца наркотиками, но вместо привлечения его к уголовной ответственности стали вымогать 1 миллион рублей, обещая взамен "закрыть глаза" на криминальный бизнес.

Получив 370 тысяч рублей, стражи порядка договорились о месте и времени второго транша. О преступной деятельности оперуполномоченных стало известно сотрудникам службы собственной безопасности регионального Главка МВД и передача второй части суммы взятки проходила уже под их контролем.

В региональном главке МВД сообщили, что в отношении запятнавших честь мундира сотрудников проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об их увольнении из органов внутренних дел. Также они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители сотрудников полиции.



