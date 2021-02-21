Расследования

Серийного вора в Волгоградской области вычислили по слюне

Расследования 21.02.2021 12:00
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21.02.2021 12:00


В серии краж из домовладений в Михайловке обвиняется 36-летний неоднократно судимый местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, с ноября 2019 года по август 2020-го злоумышленник похищал различное имущество из домов. Добычей преступника становились золотые украшения, деньги, строительные инструменты, продукты, верхняя одежда, сварочный аппарат, телевизор, утюг и другое. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.
Установлено, что в отсутствие хозяев злоумышленник сбивал навесной замок на входной двери, если же он не поддавался, то разбивал окно и похищал все, что попадалось под руку.
Вычислили вора по потожировым следам пальцев рук и слюны, оставленными им на посуде. Эти вещественные доказательства были направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области для проведения генетикоскопической экспертизы. В результате эксперты установили генотип следов пота и слюны мужчины, которые совпали по базе МВД с генотипом человека, ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что периодически в вечернее время ходил по частному сектору Михайловки и присматривался к домам. Если замечал, что в окнах не горел свет, проникал во двор и совершал кражи из помещений. Иногда в жилищах он ужинал продуктами хозяев, употреблял спиртное и даже спал. В ходе обыска по месту жительства задержанного стражами порядка изъята большая часть похищенного имущества, которая возвращена владельцам.
Следователи Отдела МВД России по г. Михайловке завершили расследование этого уголовного дела. За совершение семи эпизодов краж ему грозит до 6 лет лишения свободы. 

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