Расследования

«Антона 2131» из Волгограда осудили за продажу персональных данных клиентов банка

Расследования 20.02.2021 20:43
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20.02.2021 20:43


Антона Бутурлакина, который представлялся на интернет-форуме как «Антон 2131», признали виновным в разглашении персональных данных клиентов банка. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Бутурлакина к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. 
Судом установлено, что Антон Бутурлакин, являясь руководителем группы взыскания Управления банковского взыскания Операционного департамента ООО «Национальная служба взыскания», действуя в корыстных целях, за денежное вознаграждение в размере 60 000 рублей осуществил незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельцев, а именно персональных данных должников – клиентов банка. 
Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года мужчина под псевдонимом «Антон 2131» разместил на «теневом» интернет-форуме объявление о предоставлении за денежное вознаграждение сведений о гражданах, их паспортных данных, номерах банковских счетов. После передачи «заказчику» электронными средствами связи файла со сведениями о почти 500 клиентах одного из банковских учреждений обвиняемый был задержан. Вину он полностью признал.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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