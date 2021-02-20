Расследования

"Отстирывал кровь": волгоградца осудили за убийство подростка на улице

Расследования 20.02.2021 11:23
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20.02.2021 11:23


21-летний волгоградец осужден на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство 16-летнего учащегося колледжа. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично.
Напомним, громкое убийство произошло 29 января 2020 года недалеко от кафе по улице Новодвинской в Дзержинском районе.  Между осужденным и 16-летним парнем случился словесный конфликт, переросший в обоюдную драку. Во время следствия 20-летний волгоградец утверждал, что подросток задел его плечом. Тогда мужчина выхватил нож и ударил им в спину и шею своего противника. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Подозреваемого в убийств задержали дома. Он застирывал от крови свою одежду, пытаясь избавиться от следов преступления.
Приговор в законную силу не вступил.

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