



21-летний волгоградец осужден на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство 16-летнего учащегося колледжа. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично.

Напомним, громкое убийство произошло 29 января 2020 года недалеко от кафе по улице Новодвинской в Дзержинском районе. Между осужденным и 16-летним парнем случился словесный конфликт, переросший в обоюдную драку. Во время следствия 20-летний волгоградец утверждал, что подросток задел его плечом. Тогда мужчина выхватил нож и ударил им в спину и шею своего противника. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Подозреваемого в убийств задержали дома. Он застирывал от крови свою одежду, пытаясь избавиться от следов преступления.

Приговор в законную силу не вступил.



