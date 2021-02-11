Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)

Расследования 11.02.2021 10:41
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11.02.2021 10:41
Сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии задержали в Волгограде двоих мужчин 27 и 37 лет по подозрению в мошенничестве при получении страховой выплаты. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчины действовали по разработанному ими плану. Для этого 27-летний фигурант дела купил в Москве дорогую иномарку и пригнал ее в Волгоград. При этом он оформил машину не на себя, а на своего 37-летнего приятеля. Автомобиль они застраховали по КАСКО.
Новенькую иномарку ее владелец оставил у подъезда, а сам уехал на несколько дней. За это время 27-летний мужчина забрал автомобиль и перепродал неустановленным лицам. Его сообщник, вернувшись в город, заявил в полицию и страховую компанию о пропаже машины. В результате страховая фирма выплатила ему по КАСКО 3,5 миллиона рублей. Однако хитроумный план аферистов был раскрыт. Их задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
27-летний подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники устанавливают возможных соучастников, а также местонахождение автомобиля.
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