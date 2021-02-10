Расследования

Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской области

Расследования 10.02.2021 21:17
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10.02.2021 21:17


Председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу сотрудников СК СК по Волгоградской области после жалобы супружеской пары на ход расследования уголовного дела об изнасиловании их несовершеннолетней дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном комитете, в ходе приема, проведенного в режиме видеосвязи, родители девочки рассказали о волоките следователей регионального СУ СК, которые не приняли достаточных мер к задержанию обвиняемых. В результате они скрылись на территории иностранных государств.  Мама девочки высказала опасения, что лица, причастные к преступлению, совершенному еще в 2019 году, уйдут от ответственности. 
Председатель СК России заслушал доклад подчиненных в региональном следственном управлении, отчитавшихся о заочном предъявлении обвинения фигурантам и принятых мерах по их розыску. Александр Бастрыкин подверг критике работу  сотрудников волгоградского подразделения, отметив их нежелание взаимодействовать с потерпевшей стороной. Он подчеркнул недопустимость затягивания расследования.  По его указанию уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Назначена служебная проверка деятельности регионального следственного управления. В отношении руководителя следственного отдела, в чьем производстве находилось уголовное дело,  назначена процессуальная проверка, на время которой он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Александр Бастрыкин также дал ряд поручений криминалистам Главного управления криминалистики  СК России. Также сотрудникам центрального аппарата поручено активизировать взаимодействие с Интерполом в целях принятия оперативных решений по привлечению фигурантов к ответственности.

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