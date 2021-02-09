В Волгоградской области свернули часть коронавирусных стационаров

Здравоохранение 09.02.2021 13:54
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09.02.2021 13:54
В Волгоградской области ряд медучреждений, которые работали как ковидные госпитали, возвращены в докоронавирусный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. В частности, со вчерашнего дня со статусом ковидного стационара распрощалась больница №1 им. Фишера в Волжском. Также начали принимать профильных больных в филиалах кожно-венерологического и наркологического диспансеров в Красноармейском районе Волгограда, два структурных подразделения больницы №3 по адресу ул. Советская 45 и 47 в Волгограде. Вернулись к обычному режиму работы филиал психиатрической больницы №2 в Советском районе Волгограда, часть отделений в больнице №15, в областном госпитале ветеранов войны, а также в Калачевской и Урюпинской ЦРБ.
Всего, по словам Николая Алимова, сокращена 1821 инфекционная койка. До последнего времени объем коечного фонда для лечения ковидников составлял более 8 тысяч мест.
При этом при сохранении тенденции на уменьшение заболеваемости коронавирусом мероприятия по оптимизации коечного фонда для лечения коронавирусных больных будут продолжены. В частности, планируется перевести в обычный режим работы часть отделений в больницах №4, 5, 16, Котельниковскую ЦРБ, Светлоярскую ЦРБ, Жирновскую ЦРБ, Городищенскую и Фроловскую ЦРБ. Статус ковидного госпиталя могут в ближайшее время потерять городская больница №1 в Кировском районе Волгограда и филиалы наркологического и кожно-венерологического диспансеров в Волжском.
Ранее, напомним, сообщалось, что в последние дни в регионе оставалась свободной почти половина от всего коечного фонда, развернутого для лечения коронавирусных пациентов. Мероприятия по оптимизации коек начались еще в конце прошлой недели. При этом Николай Алимов отметил, что, согласно рекомендациям Минздрава, в регионах должны принимать решения о возвращении медучреждений в докоронавирусный режим работы, исходя из необходимости иметь 12-15% свободных мест в ковидных стационарах.
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