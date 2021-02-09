







Настоящим обманом назвали суммы за отопление в январе жители Волгограда. Корреспондент «Высоты 102» попросил горожан поделиться эмоциями от «космических» счетов за коммуналку в прошлом месяце и ответить на вопросы: оправдано ли подорожание услуги? Действительно ли на улицах был аномальный мороз, который привел к аномалиям в платежных квитанциях? Также было любопытно узнать, пытаются ли жители бороться за свои права и доказать неправомерность выставленных счетов? Подробнее – в опросе информагентства.

Напомним, озабоченность скандальной ситуацией с резким подорожанием услуг за отопление в Волгограде недавно выразили региональные власти.







