В Волгоградской области потратят 2 млрд рублей на аренду дорожных камер





Власти Волгоградской области ищут подрядчика, готового предоставить в аренду 254 комплекса фотовидеофиксации. Как сообщает ИА «Высота 102», организация должна передать соответствующее оборудование, а также обеспечить его работу до конца 2028 года.

Согласно проектно-сметной документации, камеры будут передаваться заказчику поэтапно в течение 2025 года.

В течение трёх лет оборудование должно в автоматизированном режиме фиксировать нарушения ПДД. Работа комплексов обойдётся бюджету в 2 млрд рублей.

Отметим, исполнитель контракта будет отобран по итогу открытого аукциона. Итоги конкурсных процедур должны быть подведены в течение августа 2024.