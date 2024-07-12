Общество

«Хотелось чем-то помочь»: житель Камышина бесплатно раздает козье молоко семьям погибших на СВО

Общество 12.07.2024 10:54
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12.07.2024 10:54


Житель Камышина Волгоградской области Валерий Черевичко с супругой Мариной бесплатно поставляют молоко, полученное от собственных козочек, для членов семей погибших на СВО. Как рассказал V102.RU Валерий Николаевич, несколько лет назад он с супругой приобрел домик в деревне недалеко от Камышина и решил заняться разведением коз. 

– Сначала много читал, разбирался в нюансах этого нового для нас дела. Конечно, понимали, что это нелегкий труд. Ведь коз надо пасти, да еще и ежедневные двухразовые дойки.  Но все-таки решились. Потом купили двух девочек-молодок, они уже дали приплод, а вскоре завели  и своего козла-красавца, – делится мужчина. – Сейчас у нас уже 15 коз, пять из них – дойные. 

Супруги на себе испытали чудодейственную силу козьего молока. Валерий Николаевич, например, забыл про мучившую его язву. Поклонники продукта, получаемого от домашних козочек, нашлись и среди знакомых и близких семьи Черевичко. Но Валерию Николаевичу хотелось поделиться плодами своего труда и с другими. 

– Сначала я хотел отвозить молоко в военный госпиталь в Камышин для раненых военнослужащих, которые проходят там лечение, – рассказывает мужчина. – Но, к сожалению, с руководством госпиталя мне так и не удалось встретиться. Тогда я вспомнил про Светлану Ивченко, сын которой погиб на СВО. Знаю, что она общается с семьями, которые пережили такое же горе. Да у меня и у самого двое родственников там сейчас. Поговорили, я предложил свои услуги, и Светлана Анатольевна меня поддержала. 


Теперь Валерий Николаевич привозит свежее козье молоко к Светлане Ивченко, а у нее уже продукты забирают все желающие. 

– Знаю, что один из отцов погибшего на СВО камышанина серьезно болен, так вот ему посоветовали пить именно козье молоко. Дай Бог, чтобы поправился! Оно ведь полезно и всем, у кого аллергия на обычное, коровье, – продолжает мужчина. 

В этом добром начинании Валерия Черевичко полностью поддерживает его жена. А сын-студент, когда приезжает к родителям в деревню, сам пасет козочек, чтобы они давали целебное и в буквальном смысле слова ставящее на ноги молоко. 

Нам просто хотелось хоть чем-то помочь тем, кому пришлось пережить своих близких и любимых людей, – признается Валерий Николаевич. – Это даже нам больше надо. Просто так легче – сделать хоть что-то полезное и доброе. И думаю, что это в силах каждого. 

На фото: Валерий и Марина Черевичко

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