В Волгограде МБУ заплатит больше за задержку денег озеленителю парка





МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда» обязали заплатить более 600 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю за озеленение парка. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда, муниципальным учреждением подрядчику своевременно не было выплачены деньги за выполненную работу.

Как следует из материалов дела, между МБУ и ИП Аракелян О.А был заключен контракт на выполнение работ по озеленению парка. Установлено, что предпринимателем обязательства были выполнены качественно и в срок на общую сумму 875 084 руб., однако учреждением деньги так и не были выплачены в полном объеме – задолженность составила более 582 тысячи рублей.

В свое оправдание в МБУ пояснили, что являются бюджетным учреждением и получают субсидии на выполнение муниципального задания, лимит которых устанавливает районная администрация. Представители муниципального учреждения уверяли, что сделали все возможное, чтобы сократить задолженность по контракту.

- Вопреки доводам заявителя отсутствие бюджетного финансирования для оплаты выполненных работ и его правовой статус не освобождают его от ответственности за неисполнение принятого на себя обязательства и удовлетворил заявление ИП Аракеляна О.А. о взыскании основного долга по контракту в размере 582 024,38 руб., неустойки в размере 19 895,61 руб., а также государственной пошлины в размере 15 038,38 руб, - уточнили в Арбитражном суде.

Решение вступило в законную силу.

Фото: архив V102.RU