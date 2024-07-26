Самолет в небе, эмоции на земле: молодым офицерам Волгоградской академии МВД вручили дипломы

Сегодня, 26 июля, в Волгограде прошло торжественное мероприятие по случаю выпуска специалистов в Волгоградской академии МВД России. Как сообщили V102.RU в этом учебном заведении, на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» был построен весь личный состав академии – это около 2000 сотрудников, курсантов и слушателей.









Выпускников поздравил прибывший в Волгоград заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Кравченко. Он вручил золотые медали за отличное окончание академии лейтенантам полиции Дарье Шурубуре и Даниилу Легушенко.













Как ранее сообщало информагентство, в нынешнем году завершили обучение 296 выпускника, из них 44 закончили вуз с отличием. Попрощались с академией и 22 иностранных слушателя. Молодые специалисты пополнят оперативные службы и органы предварительного следствия, а также экспертно-криминалистические подразделения.









В мероприятии также приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов. Они вручили молодым офицерам дипломы и нагрудные знаки об окончании академии, произнесли напутственные слова, выразили признательность педагогам за подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел.













Под аккомпанемент духового оркестра лейтенанты прошли торжественным маршем.





Фото: Волгоградской академии МВД