Второй за день крупный пожар тушат в Ворошиловском районе Волгограда





В Ворошиловском районе Волгограда пожарные расчеты тушат второй за день пожар в районе улице Пугачевская, передает V102.RU.

- В 17.02ч. поступило сообщение о возгорании в Ворошиловском районе Волгограда. По предварительной информации, горит неэксплуатируемое здание, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

С огнем борются сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону. Тем временем волгоградцы делятся в соцсетях видео и фото пожара, от которого над городом поднимаются черные клубы дыма.

Отметим, что еще один пожар в этом районе случился в первой половине дня. Здесь горел камыш на площади 1000 кв.м. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших и пострадавших нет.

Видео: Волгоград №1 / t.me