Надежда лишь на СК: в Волжском жену участника Бахмутской мясорубки лишили квартиры





В Волжском Волгоградской области семья командира одного из штурмовых подразделений Виктора Х. лишилась квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102», в июне мужчина прибыл ненадолго с передовой в родной город, однако вместо отдыха с близкими вынужден оббивать пороги правоохранительных и надзорных органов, умоляя помочь вернуть имущество.

Ближе, чем родственники

В мирное время волжанин Виктор Х. вместе с женой Екатериной Х. занимался бизнесом. Помогала семье в этом их лучшая подруга.

– Анастасия Менжулина была мне как сестра. Мы знакомы с 2001 года. За десятилетия прошли через огонь и воду. Вместе работали, вместе проводили свободное время. Настя была, по сути, членом нашей семьи, – вспоминает Виктор.

По словам пары, с приятельницей они не только делились сокровенным, но и всецело доверяли решение многих вопросов, касающихся бизнеса и личных финансов.

Когда в 2018 году у четы произошёл конфликт с родственниками и возникла необходимость продать трёхкомнатную квартиру в Волжском, знакомая предложила вложить вырученные средства в недвижимость на территории Московской области, сдавая затем квартиру в аренду. Дабы «обезопасить» инвестиции, предпринимательница настояла, чтобы семейная пара перевела все средства на её счёт, а она уже совершила в их интересах сделку купли-продажи, временно оформив квартиру на себя.

В качестве подтверждения порядочности своих действий, по словам пострадавших, Анастасия Менжулина оформила на Екатерину Х. доверенность, дающую право распоряжаться квартирой по своему усмотрению в течение 20 лет.





Капкан

Переведя средства и закрыв с помощью подруги сделку, чета волжан приступила к ремонту «своей» жилплощади.





– Наша квартира находилась в Одинцовском районе Московской области по адресу: с. Ромашково, дом 2, корпус 2, кв. 111. Сразу же мы с мужем приступили к её ремонту. Заказали дизайнера, строительную бригаду, приобрели мебель. Буквально всё здесь делали мы. Но оно и понятно, ведь для себя старались. Думали, что, может быть, когда-то сюда переедем, – поделилась Екатерина Х.









При этом номинальная хозяйка, по словам волжан, здесь и не появлялась.

– Вы спросите у неё, где располагается квартира, попросите рассказать что-то о ремонте. Она ничего не знает. Ведь всем занимались и оплачивали мы. У нас все чеки до сих пор на руках, – добавляет Виктор Х.

Спустя несколько лет, в 2021 году, подруга обратилась к семье с новым предложением.

– Настя попросила нас продать квартиру. Всё дело в том, что она держит целую сеть продуктовых магазинов в районах Волгоградской области, а также поставляет продукты на Донбасс. Для расширения бизнеса ей не хватало финансовых возможностей. Поэтому она предложила вложиться в её бизнес, – пояснил Виктор Х.

За инвестиции знакомая сулила солидные дивиденды.

– Через несколько лет, когда она прокрутит эти миллионы, мы должны были получить вложенные средства да ещё и в двукратном размере. Кроме того, она обещала ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 50 тыс. рублей за упущенный нами доход от сдачи квартиры.





Пыль в глаза

Удивительно, но безоговорочный кредит доверия опять сыграл с семьёй волжанина злую шутку. Виктор и Екатерина Х. вновь не оформили свои договорённости даже элементарной распиской.

Последствия этой оплошности чета ощутила практически сразу.

– Практически никаких ежемесячных выплат мы так и не получили. Она постоянно кормила «завтраками», просила подождать. Нас это насторожило, но Настя сделала мою жену руководительницей одной из своих дочерних фирм. Она настаивала, что мы её бизнес-партнёры и ей всего лишь нужно чуть больше времени, чтобы наши деньги начали приносить доход, – отметил боец.

По словам Екатерины Х., несмотря на то, что она возглавляла дочернюю фирму, фактически ею выполнялись обязанности заместительницы Анастасии Минжулиной. Это и стало одним из решающих факторов, заставивших семью волжан до последнего верить своей подруге.

– По сути, я была погружена в её бизнес. Помогала в открытии новых торговых точек, организовывала отгрузку продукции. Поэтому у меня и мысли не было, что нас с мужем могут кинуть, – отмечает пострадавшая.

При этом ежемесячные выплаты, по информации женщины, она так и не получила в полном объёме. Что в конце концов и стало причиной конфликта.

Время собирать камни

В 2024 году терпение не выдержало у участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса мужа Екатерины.

– В апреле я написал Насте и попросил вернуть наши деньги. Мы понимали, что всё катится не в ту сторону, и были согласны на средства без выплаты обещанных дивидендов. Нам нужны были деньги, которых бы хватило на приобретение такой же квартиры, которую мы продали в 2021 году, – говорит мужчина.

Однако знакомая тут же отказалась от всех своих устных договорённостей.

– Бизнес – это рулетка, а не банк с вкладом под процент, — заявила приятельница в переписке, предоставленной главой семейства редакции.

Согласно диалогу, с которым удалось ознакомиться журналистам, собеседница действительно упоминает некий долг перед волжанами, инвестиции в бизнес и сделку по купле-продаже имущества Виктора и Екатерины Х., однако бизнес-леди не устроило требование бывших приятелей учесть рост цен на недвижимость, произошедший с 2021 по 2024 годы.

– Вариант один – расходиться и забирать свое, а не придуманное. То, что вы внесли, 3,6 и 3,7 млн — об этом мы можем поговорить. Сейчас прибыли у организации нет. Если вы хотите получить данные суммы, то это однозначно приведёт к банкротству фирмы. Позволю ли я вам это сделать? Конечно нет, – раскрывает карты бывшая подруга.

Заявление в полицию

Через несколько дней после откровенного разговора, 15 апреля 2024 года, Екатерина Х. приняла решение обратиться в полицию. Обманутая женщина написала заявление в ОП-2 УМВД России по г. Волжскому с просьбой изучить обстоятельства произошедшего на наличие признаков мошеннических действий со стороны Анастасии Менжулиной. Однако, по словам пострадавшей, органы правопорядка не проявили интерес к её обращению.

– В отделе полиции проверку спустили на нашего местного участкового. Имеющиеся у меня на руках документы о продаже квартиры в Волжском и перечислении средств Анастасии, чеки об оплате коммунальных счетов и ремонте приобщить к материалам проверки мне отказали. Также не захотел участковый опрашивать свидетелей, готовых подтвердить обстоятельства приобретения и продажи московской квартиры, – подчеркнула Екатерина Х.

По словам женщины, заявление в полицию ушло как в бездну. В течение трёх месяцев её никто не информировал о ходе проверки.

Уже в июне 2024 года, вырвавшись с передовой к семье в отпуск, Виктор Х. вынужден был лично пойти в полицию, чтобы прояснить происходящее. Как вскоре выяснилось, никаких признаков правонарушений участковый не нашёл. При этом с материалами проверки заявительнице ознакомиться не дали.

Другая версия

Судя по информации в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, участковым всё же была опрошена Анастасия Менжулина. Бизнес-леди рассказала свою версию произошедшего, в корне отличающуюся и от рассказа семьи Х., и от того, о чём шла речь в переданной редакции переписке.





Бывшая подруга рассказала, что возглавляет московскую фирму «Федеральный закупочный союз» и имеет ежемесячный доход в 400–450 тыс. рублей. В течение нескольких лет она откладывала часть средств, на которые в конечном итоге и приобрела ту самую квартиру.

Оформление 20-летней доверенности на Екатерину Х. женщина объяснила своими постоянными командировками, которые и вынудили её перепоручить управление недвижимостью подруге.

Также опрошенная опровергла и информацию, зафиксированную Виктором Х. на аудио, касающуюся инвестиций и общего бизнеса.

Редкие финансовые отчисления, которые семья волжан называла компенсацией дохода от сдачи квартиры, Анастасия объяснила доброй волей и тёплыми дружескими отношениями.

Последняя надежда

Редакция ИА «Высота 102» запросила в правоохранительных органах информацию о проводимой ранее проверке. В полиции подтвердили, что в возбуждении уголовного дела Екатерине Х. действительно было отказано, однако подчеркнули, что в настоящее время соответствующее постановление отменено прокуратурой.

- 24 мая 2024 года ОП №2 УМВД России по городу Волжскому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления. Решение, принятое сотрудниками полиции, прокуратурой города Волжского отменено. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции организована дополнительная проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако пострадавшие уверены, что у бывшей подруги есть влиятельные покровители. Семейная пара опасается, что дело вновь будет замято.

- После роспуска ЧВК «Вагнер» я поступил на службу в ЧВК «Редут». Меня давно уже ждут на полигоне, необходимо готовить пополнение, но как я могу защищать страну, когда здесь, в тылу, моя семья попала в беду, а оказать ей помощь, как выяснилось, некому. Я бы хотел, пользуясь возможностью, через СМИ обратиться к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помочь моей жене вернуть украденную у нас собственность. Уверен, только СК России сможет действительно разобраться во всех обстоятельствах происходящего, - подчеркнул Виктор Х.

Фото документов и квартиры: Виктор и Екатерина Х.