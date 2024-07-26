Общество

Третья за неделю: учёные РАН предупредили россиян о ночной магнитной буре

Общество 26.07.2024 17:06
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26.07.2024 17:06


Ночь с 26 на 27 июля может запомниться многим метеозависимым волгоградцам. Как сообщает ИА «Высота 102», учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН прогнозируют новую магнитную бурю. На этот раз возмущения будут силой в 5 из 9 возможных баллов.

Солнечный ветер ударит по амфоре в полночь. Геомагнитные возмущения будут испытывать землян на прочность в течение всей ночи вплоть до 6:00. Их пик придётся на предрассветные часы, однако ближе к 9:00 утра буря начнёт спадать и к полудню геомагнитный фон войдёт в норму.

Отметим, по расчётам специалистов, россиянам стоит готовится к слабой магнитной буре. Такого рода геомагнитные возмущения не оказывают существенного влияния на работу спутников связи, однако ощущаются метеозависимыми людьми.

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