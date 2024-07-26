



25 июля в Камышинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП с участием сразу трёх иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось поздним вечером на участке федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» вблизи поворота к селу Пановка.





- В 21:30 на 449 км федеральной Р-228 автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомобилей Freightliner, Datsun и Ford, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, авария произошла по вине водителя грузовика Freightliner. Многотонный тягач с прицепом выехал на встречную полосу движения, в результате чего врезался в легковой автомобиль Datsun. Водитель отлетевшей от фуры иномарки потерял управление и столкнулся с автомобилем Ford.

Отметим, на место оперативно прибыли бригады скорой помощи, однако медикам довелось только лишь констатировать смерть водителя расплющенного автомобиля Datsun.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области