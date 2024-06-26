После объявления итогов ЕГЭ по всем выбранным предметам в полку волгоградских «стобалльников» прибыло. Среди них оказалось немало тех, кто оформил эффектный «дубль». О своей подготовке к экзаменам и совсем не детских планах на будущее дважды «отличники» Единого госэкзамена рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».
Арина Гривко разрушает стереотипы о том, что точные науки даются девочкам большим трудом - две «сотни» выпускница школы №30 Волжского получила на экзаменах по математике и физике.
- Я всегда старалась хорошо выполнять свою работу, чтобы, в первую очередь, не было стыдно перед самой собой. Об итоговых баллах всерьёз и не задумывалась, - рассказывает Арина. - Наверное, поэтому восприняла результаты спокойно. А вот родители, которые в дни оглашения итогов волновались даже больше меня, были в восторге и сообщали о моих баллах всем, кому только можно было сообщить.
Как человек с математическим складом ума, выпускница выводит точную формулу успеха, и ключевым ее элементом называет качественные знания школьной программы.
- На мой взгляд, подготовка к ЕГЭ должна быть комплексной. Нельзя путем банального нарешивания вариантов за 2-3 месяца получить отличный результат. Я также не доверяла информации о том, что именно эта тема «скорее всего будет на реальном экзамене, - делится волжанка. - Большое значение в этом вопросе имеют базовые знания, заложенные учителями до 9 класса - в моей школе, например, работают замечательные преподаватели математики, физики, информатики, русского и английского языков, а также других дисциплин.
Репетиторы лишь находили пробелы в знаниях и заполняли «белые пятна», а не начинали учить со мной все темы заново. То есть для успешной сдачи ЕГЭ важна совокупность моего труда, работы школьных педагогов и репетитора, если он есть. Заучивание конкретных тем и прототипов реальных КИМов не дадут должного эффекта. После экзаменов в голове должны оставаться реальные знания.
Настойчивость, скрупулёзность, а порой и дотошность дважды «стобалльница» из Волжского считает базисом для всех, кто хочет повторить ее результат.
- При подготовке важно проявлять упорство, а порой и дотошность, въедливость до мелочей. Только закрыв все пробелы в знаниях, можно идти на реальный ЕГЭ с уверенностью в своих силах. А еще очень важно эмоционально разгружаться. Мне в последний год обучения очень помогали танцы, которыми я занималась с самого детства. На мой взгляд, при желании занятие любимым делом можно совмещать с участием заниматься любимым делом модно совмещать с участием в олимпиадах и конкурсах, а также подготовкой к ЕГЭ, - рассуждает девушка. - Что касается моих планов на будущее, то я однозначно буду подавать документы в технические вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Когда пойму, в какие из них я прохожу со своими баллами, то смогу выдохнуть и наконец-то расслабиться.
«Я знал, что смогу получить сто баллов»
Дважды трёхзначное число в графе «результаты» увидел еще один ученик волжской школы №30 Всеволод Смольяков. Без сучка и задоринки он написал экзамены по математике и физике.
- Я знал, что смогу получить сто баллов по математике, - не скрывает выпускник. - А вот физика оказалась для меня приятным сюрпризом. Личного секрета успеха у меня нет. Своими результатами я в большей мере обязан учителям. От меня требовалось лишь усердно учить теорию и добросовестно выполнять все задания.
Всеволод говорит о своих результатах без лишних сантиментов - строго, четко и по делу. Также однозначно он рассказывает и о планах на будущее.
- Я буду поступать в Санкт-Петербургский госуниверситет технологий, механики и оптики. Уже несколько лет я увлекаюсь искусственным интеллектом и программированием, поэтому после окончания вуза планирую работать инженером по глубокому обучению или специалистом по данным, - делится Всеволод. - Будущим выпускникам могу дать дельный совет, которым сам я, увы, не воспользовался - попробуйте себя на Всероссийской олимпиаде школьников. Она гарантирует вам поступление в любой вуз, заселение в общежитие, грант в размере 200 тысяч, а еще и стипендию в 40 тысяч рублей на протяжении всего обучения в бакалавриате.
Ранее корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали о других выпускниках, покоривших ЕГЭ и получивших сразу две сотни на экзаменах. Как у них это получилось, читайте тут.