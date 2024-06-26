



После объявления итогов ЕГЭ по всем выбранным предметам в полку волгоградских «стобалльников» прибыло. Среди них оказалось немало тех, кто оформил эффектный «дубль». О своей подготовке к экзаменам и совсем не детских планах на будущее дважды «отличники» Единого госэкзамена рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».

Арина Гривко разрушает стереотипы о том, что точные науки даются девочкам большим трудом - две «сотни» выпускница школы №30 Волжского получила на экзаменах по математике и физике.

- Я всегда старалась хорошо выполнять свою работу, чтобы, в первую очередь, не было стыдно перед самой собой. Об итоговых баллах всерьёз и не задумывалась, - рассказывает Арина. - Наверное, поэтому восприняла результаты спокойно. А вот родители, которые в дни оглашения итогов волновались даже больше меня, были в восторге и сообщали о моих баллах всем, кому только можно было сообщить.

Как человек с математическим складом ума, выпускница выводит точную формулу успеха, и ключевым ее элементом называет качественные знания школьной программы.

- На мой взгляд, подготовка к ЕГЭ должна быть комплексной. Нельзя путем банального нарешивания вариантов за 2-3 месяца получить отличный результат. Я также не доверяла информации о том, что именно эта тема «скорее всего будет на реальном экзамене, - делится волжанка. - Большое значение в этом вопросе имеют базовые знания, заложенные учителями до 9 класса - в моей школе, например, работают замечательные преподаватели математики, физики, информатики, русского и английского языков, а также других дисциплин.