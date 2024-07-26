В Волгограде дополнительные электрички развезут футбольных фанатов по домам





29 июля в Волгограде электрички совершат дополнительные рейсы. Как сообщает ИА «Высота 102», поезда помогут болельщикам добраться домой после матча «Ротора» с тульским «Арсеналом». Игра состоится на «Волгоград Арене».

По информации компании «ПривЖД», электричка №6437/6438 «Волгоград-1 – Волжский» в 23:00 отправится со станции Волгоград-1 и в 23:08 заберёт болельщиков с остановки Мамаев Курган (верхняя платформа). В Волжский поезд прибудет в 23:51.

Поезд №6339 «Краснооктябрьская – Шпалопропитка» отправится со станции Краснооктябрьская в 23:06. В 23:15 он прибудет на нижнюю платформу о.п. Мамаев Курган. В 00:26 поезд завершит маршрут на станции Шпалопропитка.