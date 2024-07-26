В Волжском на День города самолет сбросит тысячи листовок

Необычный сюрприз для горожан подготовили власти Волжского 28 июля, в заключительный день юбилейной недели. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, перед началом иммерсивного спектакля «Лучший город Земли» над парком «Волжский» пролетит самолет с тысячами поздравительных листовок.
Полет на малой высоте совершит один из самых известных легких самолетов в России АН-2 – знаменитый «кукурузник» - в промежуток времени с 18-30 до 19-00 ч. Самолет вылетит из авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза А.М. Числова.
Напомним, на этой неделе в Волжском проходят торжества и праздничные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения города. В частности, 28 июля все волжане смогут увидеть иммерсивный спектакль на установленных на улицах экранах.
Фото администрации Волжского/t.me