Волгоградскому дому ребенка подарили конфискованный телевизор

Общество 26.07.2024 11:51
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26.07.2024 11:51
Астраханская таможня передала в ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» телевизор «PT.LG Electronics, Indonesia» диагональю 86 дюймов, обращенный в федеральную собственность по решению суда. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, товар был обнаружен ранее мобильной группой в ходе дежурства на федеральной дороге в Волгоградской области при проверке грузовика. Водитель не смог представить документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимой бытовой техники на территории ЕАЭС.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.21 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого судом назначено наказание в виде конфискации предмета правонарушения.
Фото Астраханская таможня
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