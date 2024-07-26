Волгоградскому дому ребенка подарили конфискованный телевизор

овар был обнаружен ранее мобильной группой в ходе дежурства на федеральной дороге в Волгоградской области при проверке грузовика. Водитель не смог представить документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимой бытовой техники на территории ЕАЭС.

Астраханская таможня передала в ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» телевизор «PT.LG Electronics, Indonesia» диагональю 86 дюймов, обращенный в федеральную собственность по решению суда. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, т