В ЦПКиО открывают канал для прогулок на катамаране

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Завтра, 27 июля, в 10:00 в ЦПКиО начнет функционировать новая парковая зона – канал с золотыми рыбками. Как рассказали V102.RU в администрации парка, существующий канал с катамаранами станет местом для свободных прогулок. Завтра, 27 июля, в 10:00 в ЦПКиО начнет функционировать новая парковая зона – канал с золотыми рыбками. Как рассказали V102.RU в администрации парка, существующий канал с катамаранами станет местом для свободных прогулок.

Вход на территорию канала с золотыми рыбками - свободный. График работы: ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00. Также каждый желающий сможет внести свой вклад в уход и заботу за парковыми обитателями. Ежедневно с 15:00 до 17:00 гостям представится возможность покормить карпов кои, рыбок Камета и черепах вместе с сотрудниками ЦПКиО.

Приобрести специализированный корм для обитателей канала посетители смогут у операторов в зоне «Рыбалка» и на аттракционе «Стеклянная карусель». Стоимость одного пакетика – 100 рублей. Чтобы не перекармливать животных, парк ограничивает продажу корма, подготавливая на день количество, соответствующее суточной норме. Дирекция ЦПКиО убедительно просит отдыхающих не угощать черепашек и рыб иными продуктами питания. Приобрести специализированный корм для обитателей канала посетители смогут у операторов в зоне «Рыбалка» и на аттракционе «Стеклянная карусель». Стоимость одного пакетика – 100 рублей. Чтобы не перекармливать животных, парк ограничивает продажу корма, подготавливая на день количество, соответствующее суточной норме. Дирекция ЦПКиО убедительно просит отдыхающих не угощать черепашек и рыб иными продуктами питания.

Идею о создании отдельной бесплатной локации для прогулок и возможности кормления рыбок и черепах в искусственных водоемах озвучили волгоградцы в ходе обсуждений, прошедших в телеграм-канале директора парка Андрея Еркина.Перед открытием активности сотрудники парка также дополнительно благоустроили существующий канал. Здесь оборудовали новое ограждение и продлили имеющиеся тропинки для прогулки гостей. А катамараны в виде лебедей были перенесены на другую водную зону.Ранее в канале обитали исключительно карпы кои, рыбки Комета и др. Уход и кормление за ними осуществляли сотрудники парка. Теперь с открытием новой зоны отдыха канал заселили черепахами.