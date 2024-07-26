Общество

В ЦПКиО открывают канал для прогулок на катамаране

Общество 26.07.2024 20:42
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26.07.2024 20:42


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Завтра, 27 июля, в 10:00 в ЦПКиО начнет функционировать новая парковая зона – канал с золотыми рыбками. Как рассказали V102.RU в администрации парка, существующий канал с катамаранами станет местом для свободных прогулок.
Идею о создании отдельной бесплатной локации для прогулок и возможности кормления рыбок и черепах в искусственных водоемах озвучили волгоградцы в ходе обсуждений, прошедших в телеграм-канале директора парка Андрея Еркина.
Вход на территорию канала с золотыми рыбками - свободный. График работы: ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00. Также каждый желающий сможет внести свой вклад в уход и заботу за парковыми обитателями. Ежедневно с 15:00 до 17:00 гостям представится возможность покормить карпов кои, рыбок Камета и черепах вместе с сотрудниками ЦПКиО. 
Приобрести специализированный корм для обитателей канала посетители смогут у операторов в зоне «Рыбалка» и на аттракционе «Стеклянная карусель». Стоимость одного пакетика – 100 рублей. Чтобы не перекармливать животных, парк ограничивает продажу корма, подготавливая на день количество, соответствующее суточной норме. Дирекция ЦПКиО убедительно просит отдыхающих не угощать черепашек и рыб иными продуктами питания.   
Перед открытием активности сотрудники парка также дополнительно благоустроили существующий канал. Здесь оборудовали новое ограждение и продлили имеющиеся тропинки для прогулки гостей. А катамараны в виде лебедей были перенесены на другую водную зону.   
Ранее в канале обитали исключительно карпы кои, рыбки Комета и др. Уход и кормление за ними осуществляли сотрудники парка. Теперь с открытием новой зоны отдыха канал заселили черепахами.
Фото и видео ЦПКиО

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