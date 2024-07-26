Растет инфляция: Центробанк поднял ключевую ставку до 18%





Сегодня, 26 июля, совет директоров Банка России в ходе заседания принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ЦБ, на решение повлияло существенное ускорение инфляции.

— Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, — объяснили решение в ЦБ.

Целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки регуляторами будет оцениваться на ближайшем заседании, которое пройдет 13 сентября.

— Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, - подчеркнули в ЦБ.

Отметим, что в последний раз ставка с 12% до 16% была увеличена в декабре прошлого года.