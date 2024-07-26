



Сегодня, 26 июля, на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония выпуска молодых специалистов Волгоградской академии МВД, сообщает V102.RU. Это праздничное мероприятие в Волгограде посетил заместитель министра МВД России Александр Кравченко. Он лично поздравил выпускников академии с этим знаменательным событием.

Дипломы о высшем образовании получили 296 выпускников подготовки следователей, экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Из них 41 специалист закончил академию с отличием. Помимо волгоградских выпускников получили дипломы 22 иностранных сотрудника из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Монголии.





Теплые слова в адрес выпускников одного из ведущих вузов МВД России также прозвучали от руководителей силовых ведомств региона, депутатов и Волгоградской епархии.

По сложившейся традиции перед собравшимися выступил взвод барабанщиц, после чего выпускники станцевали офицерский вальс.





В этом году помимо дипломов всем выпускникам вручили памятные подарки, которые пригодятся им в будущей работе. К примеру, следователям подарили профессиональные органайзеры, экспертам-криминалистам вручили специальные именные жилеты «Сталинград», а оперативникам – кобуру.