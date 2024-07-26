ПСБ приглашает юных волжан и их родителей на Детский день города





Город-спутник Волгограда – Волжский празднует 70-летие. ПСБ традиционно поддержал праздничные городские мероприятия, а также подготовил для жителей и гостей города свою развлекательную программу. Одним из ярких событий в череде праздничных мероприятий станет Детский день города, который пройдет 26 июля в парке «Волжский».

На площадке ПСБ юных волжан ждет мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки, который проведут прямо в кузове настоящего ГАЗ-63 – грузовика повышенной проходимости, созданного в СССР для транспортировки грузов по бездорожью.

Ребята смогут забраться в кузов легендарной машины и своими руками смастерить на оборудованных для этого местах самолетики из деревянных заготовок.

Кроме того, все желающие смогут сделать моментальные тематические фото на память о празднике, а также принять участие в финансовой викторине со сладкими призами за правильные ответы.

– День рождения Волжского – наш общий праздник, и я сердечно поздравляю всех, кто здесь родился и вырос, кто когда-то приехал сюда и остался навсегда, кто всем сердцем любит Волжский и своим трудом вносит вклад в его развитие. Я желаю всем волжанам счастья, здоровья и процветания! Пусть город с каждым годом становится комфортнее и счастливее! – отметила управляющий Южного филиала ПСБ Роза Фискина.

Площадка ПСБ будет работать в парке «Волжский» 26 июля с 16:30 до 21:00.

Фото: из архива V102.RU

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