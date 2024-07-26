Более 160 студентов прошли практику на ЕвроХим-ВолгаКалии





С начала года на Гремячинском горно-обогатительном комбинате прошли практику около 160 студентов из различных учебных заведений. В основном это учащиеся технических вузов и техникумов, с которыми у предприятия сложилось долгосрочное сотрудничество.

На практику в ЕвроХим приезжают студенты из различных регионов, от Новочеркасска – это практиканты из «Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова», до Санкт-Петербурга из «Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II». В числе будущих специалистов есть и студенты Волгоградской и Ростовской областей.

За богатым производственным опытом на ЕвроХим-ВолгаКалий приезжают также студенты из столицы – из «Национального исследовательского технологического университета «МИСИС».

В этом году ЕвроХим-ВолгаКалий заключил договор с Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (государственный технологический университет), расширяя таким образом список образовательных учреждений-партнеров.

Предприятие создает все условия для реализации программы практики. Гремячинский ГОК построен по современным технологиям и оснащен новейшей техникой, в производстве используются сложные наукоемкие технологии.

Студенты под руководством наставников участвуют в выполнении всех видов работ, чтобы закрепить полученные во время обучения теоретические знания на практике. Наставники в свою очередь делятся опытом и оценивают готовность студентов к дальнейшему профессиональному развитию.

Многие из них в недалеком прошлом сами приходили на предприятие в статусе студентов и понимают, как важно донести информацию доступным для молодежи языком, стать в их глазах не просто начальником, а старшим товарищем, и помочь молодым специалистам утвердиться на комбинате после производственной практики и успешного прохождения испытательного срока.

Практика на ЕвроХим-ВолгаКалии помогает молодым специалистам не просто познакомиться со специальностью, но и максимально комфортно влиться в коллектив, обрести все необходимые навыки и стать частью производственного процесса одного из крупнейших месторождений калийной руды в стране.

– Поддержка студентов и молодых специалистов – это инвестиция в будущее нашего предприятия и отрасли в целом, – отметила начальник учебного центра Марина Зезекало. – Мы рады видеть заинтересованность и стремление молодежи к знаниям и готовы предоставить им все необходимые условия для профессионального роста.

Фото: пресс-служба предприятия

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