Общество 04.02.2021 15:39
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04.02.2021 15:39
В отношении каждого многоквартирного дома, где выявлены случаи необоснованного увеличения платы за отопление, будет проведена проверка, - такое решение принято на сегодняшнем рабочем совещании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента, в мероприятии приняли участие руководители регионального комитета жилищно-коммунального хозяйства, инспекций государственного жилищного надзора Волгограда и области, мэрии Волгограда, ООО «Концессии теплоснабжения», АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», регионального центра «ЖКХ Контроль», представители Общественной палаты Волгоградской области.
Напомним, появившиеся публикации в СМИ о том, что жители 111 домов в Волгограде получат платежные документы за январь 2021 года с чрезмерно завышенной платой за коммунальную услугу по отоплению, стали поводом для направления председателем профильного думского комитета депутатских запросов в адрес органов жилищного надзора и контроля о проведении соответствующих проверок.
Как было заявлено на совещании, никаких объективных оснований для изменения размера платы не было: тариф за отопление не менялся, параметры температуры наружного воздуха в декабре и в январе были практически равными. Могли быть индивидуальные причины. К примеру, если в декабре не работал общедомовой прибор учета, то расчет по оплате мог быть сделан по среднему показателю - за шесть месяцев предыдущего отопительного периода. А в январе, когда счетчик ввели в эксплуатацию, показания могли передать уже по прибору учета. Изменения платы могли быть также связаны с разницей в периоде начисления. Снятие показаний счетчиков идет ежемесячно с 23 по 25 число, поэтому в одном месяце в зачет шли 28 дней, а в другом 33. Таким образом, рост платы за отопление может быть объясним в отдельных случаях, но все они требуют проверки.
Анализ будет проведен в отношении каждого дома, где было выявлено увеличение платы, чтобы установить обоснованность изменений. При подтверждении фактов неправомерного завышения платы будет сделан перерасчет, нарушители должны понести ответственность, подчеркнули на совещании. Жильцов пообещали в обязательном порядке проинформировать о результатах проверок.
Ранее, напомним, «Концессии теплоснабжения» предупредили о том, что жильцы 111 домов получат счета с повышенными суммами за отопление. В компании связали этот факт с ошибками и недочетами управляющих компаний. В свою очередь представители некоторых управляющих компаний напомнили, что не имеют отношения к начислению платы за тепло. Уже сейчас возмущенным жителям, которые приходят «выяснять отношения» в свои УК, коммунальщики рекомендуют обращаться в ООО «Концессии теплоснабжения» и в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.
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