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Частные сети LTE: эксперты рассказали о новых стандартах информационной безопасности

Телеком 26.07.2024 17:26 Реклама
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26.07.2024 17:26 Реклама


Частные сети LTE (Private LTE) предназначены для предоставления выделенных сетей связи для защищенных сервисов на ограниченных территориях, определенных заказчиком. «билайн бизнес» рассказывает об использовании передовых решений для информационной безопасности в частных сетях LTE.
Частные сети обеспечивают надежность и безопасность передачи данных, объединяя элементы экосистемы предприятия в единый защищенный контур. Это позволяет обеспечить целостность и помехозащищенность всей цифровой инфраструктуры. В таких сетях трафик полностью изолирован от коммерческих сетей, что исключает возможность внешних вмешательств и утечек данных.
Необходимость в подобных решениях обусловлена растущими требованиями к защите данных. Примеры использования Private LTE включают услуги подвижной радиосвязи и системы позиционирования для обеспечения безопасности производства и аварийного оповещения, удаленное управление транспортом, дополненную реальность и видеонаблюдение, а также анализ рабочих процессов и интеллектуальную оптимизацию производства с помощью искусственного интеллекта.
Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:
— Частные сети LTE позволяют предприятиям создавать безопасную и эффективную среду для передачи данных, что особенно важно в современных условиях цифровой трансформации. Мы рады предложить нашим клиентам передовые решения, которые не только защищают данные, но и обеспечивают высокую надежность и производительность.
Одна из потенциальных угроз для частных сетей LTE — фальшивые базовые станции (ROGUE eNodeB), которые могут имитировать работу легитимных станций и нарушать функционирование сети. Для противодействия этим угрозам используются такие методы, как мониторинг сети, контроль трафика в закрытом сегменте, оптимизация сетевых функций и применение сертифицированных решений по шифрованию данных.
Многоуровневое шифрование обеспечивает защиту как сигнального трафика (C-plane), так и пользовательских данных (U-plane), применяются стандарты шифрования, такие как AES, а также отечественные сертифицированные решения по шифрованию. Используя эти технологии, создаются защищенные среды передачи данных, соответствующие требованиям законодательства и защиты элементов критической информационной инфраструктуры (КИИ).   
С развитием технологий и увеличением потребностей в безопасной передаче данных, частные сети LTE будут интегрироваться с перспективными сетями 5G, предоставляя еще более высокие уровни защиты и функциональности. Внедрение искусственного интеллекта, беспилотных систем и дополненной реальности откроет новые возможности для промышленности и социальных объектов, делая их более эффективными и безопасными.
«билайн бизнес» стремится обезопасить частные сети своих клиентов поэтому, при построении частных сетей фокус сделан на использование оборудования российского происхождения. Применение отечественных решений дает уверенность в том, что оборудование будет обеспечено надлежащей поддержкой со стороны производителей оборудования и решение технических вопросов не будет привязано к сложной международной логистике.
Александр Балюк, директор департамента по внедрению новых технологий:
— Все применяемое оборудование проходит тестирование в наших лабораториях и в полевых условиях, что дает нам и нашим клиентам уверенность в том, что используемые технические решения полностью соответствуют международным и российским отраслевым стандартам. Более того, техническая команда билайн плотно работает с подразделениями исследований и разработок (R&D) отечественных поставщиков, чтобы реализовать уникальные требования клиентов, которые выходят за рамки принятых стандартов.
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