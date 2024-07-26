Политика

Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской области

Политика 26.07.2024 10:35
0
26.07.2024 10:35


Сегодня, 26 июля, избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала первого кандидата в губернаторы. Им стал действующий глава региона Андрей Бочаров. Об этом V102.RU сообщили в ИКВО.

Решение о регистрации Андрея Бочарова принято на заседании избирательной комиссии региона. 

- Сегодня зарегистрирован кандидат Андрей Иванович Бочаров. Получено удостоверение кандидата на должность губернатора Волгоградской области, - сообщил в свою очередь секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков.

Напомним, что Андрей Бочаров является кандидатом от партии «Единая Россия». Всего в избирательную комиссию документы на регистрацию ранее подали пять представителей от различных партий.

Выборы главы региона пройдут в Волгоградской области 6-8 сентября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
23.07.2024 11:13
Политика 23.07.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Политика
22.07.2024 17:17
Политика 22.07.2024 17:17
Комментарии

0
Далее
Политика
20.07.2024 12:02
Политика 20.07.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Политика
18.07.2024 12:11
Политика 18.07.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
16.07.2024 12:55
Политика 16.07.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 17:07
Политика 11.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 15:09
Политика 11.07.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 13:45
Политика 11.07.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 13:17
Политика 11.07.2024 13:17
Комментарии

0
Далее
Политика
10.07.2024 11:41
Политика 10.07.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2024 11:37
Политика 09.07.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Политика
04.07.2024 17:41
Политика 04.07.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2024 18:10
Политика 03.07.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2024 12:32
Политика 03.07.2024 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Политика
01.07.2024 16:18
Политика 01.07.2024 16:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
«К «Ротору» - без претензий»: оперативники нагрянули в облспорткомитет в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
ПСБ приглашает юных волжан и их родителей на Детский день городаСмотреть фотографии
13:22
Пойманный в волгоградском троллейбусе «заяц» числился в розыскеСмотреть фотографии
13:18
Замминистра МВД Александр Кравченко поздравил выпускников Волгоградской академииСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде двое приятелей идут под суд за убийство и ограбление собутыльникаСмотреть фотографии
12:33
«Числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили 49-летнего бойца СВОСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области потратят 2 млрд рублей на аренду дорожных камерСмотреть фотографии
11:51
Волгоградскому дому ребенка подарили конфискованный телевизорСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде МБУ заплатит больше за задержку денег озеленителю паркаСмотреть фотографии
10:38
От кабины ничего не осталось: фура спровоцировала массовую аварию под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Три человека пострадали в массовом «паровозике» на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде разбирают плиты на братской могиле с потушенным Вечным огнемСмотреть фотографии
09:33
Как в боевике: в Волгограде засняли эффектное ДТП с кроссовером-перевёртышемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Волгоградец за три месяца отдал лже-брокерам 5,4 миллионаСмотреть фотографии
09:20
Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонтыСмотреть фотографии
08:54
«Обещали 10 тысяч долларов»: волгоградский подрывник признался в связях с СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Спикер гордумы подарил Волжскому филина с пятакомСмотреть фотографии
06:26
Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардераСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде автовор получил срок за кражу вишневой «семерки»Смотреть фотографии
21:49
Глава регфонда «Защитники Отечества»: Центр для участников СВО в Волгограде – важный и уникальный проектСмотреть фотографии
21:25
В Волжском обесточены крупные ТРЦ, магазины и рестораныСмотреть фотографии
20:55
В Волжском в квартире девятиэтажки сгорели два человекаСмотреть фотографии
20:05
Суд обязал УК «Жемчужина» изгнать насекомых из четырехэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Даже не хочется садиться»: волгоградцев возмутила ржавая трибуна на стадионе «Зенит»Смотреть фотографии
18:22
Курс доллара в бананах вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежкиСмотреть фотографии
17:31
Экосовет попросил правоохранителей проверить опасную нефтебазу в ГородищеСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом обезглавивший свою сожительницу мужчина получил 11 лет строгачаСмотреть фотографии
16:48
В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативовСмотреть фотографии
 