Приказом ФССП России временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области назначен Дмитрий Судариков, передает V102.RU.

- До назначения он занимал должность начальника отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, - сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Майор внутренней службы Дмитрий Судариков родом из Саратовской области. Он родился в 1979 году в городе Энгельсе. Окончил Военный артиллерийский университет, Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ и Всероссийский государственный университет юстиции. С 2002 года работает в службе судебных приставов. Занимал различные должности, в том числе руководящие, в ГУФССП России по Саратовской области. Имеет ведомственные награды.

Напомним, что это уже второй новый заместитель за последние два месяца. В начале июня временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП России по Волгоградской области был назначен Андрей Кононов.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области