Общество 26.07.2024 12:33
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26.07.2024 12:33
18 июля в станице Березовской в последний путь с воинскими почестями проводили погибшего в ходе специальной военной операции Александра Казанина. Эту печальную новость сообщили V102.RU в администрации Даниловского района Волгоградской области.
Александру Викторовичу Казанину было 49 лет. Он ушел на СВО из Миллерово Ростовской области. Герой родился в Бурятской АССР в многодетной семье. Потерял маму, когда ему было всего 13 лет, воспитывался отцом.
В Волгоградской области живет его сестра Наталья. Здесь его и похоронили в сопровождении Почетного караула Камышинского военного гарнизона.
Известно, что Александр Казанин считался пропавшим без вести. В июне его тщетно пытались найти родственники после того, как он перестал выходить на связь. Воевал Александр Казанин под позывным «Компан». Недавно родные мужчины получили тяжелую весть – командование военной части подтвердило гибель бойца. Как оказалось, он погиб еще 9 мая.
Фото администрации Даниловского района
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