В Волгограде двое приятелей идут под суд за убийство и ограбление собутыльника





В Тракторозаводском районе Волгограда следователи выяснили обстоятельства убийства одного из местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», в преступлении обвиняются недавно освободившийся из тюрьмы рецидивист и его приятель.

- В августе 2023 года обвиняемые по месту жительства одного из них распивали спиртные напитки. В застолье также участвовал их приятель, с которым злоумышленники познакомились накануне. На фоне внезапно возникшего конфликта фигуранты накинулись на гостя, причинив ему множественные удары по голове и телу, в том числе фрагментом силового кабеля. От полученных травм потерпевший скончался, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Совершив преступление, собутыльники не растерялись и постарались замести следы. Бездыханное тело сообщники закопали на приусадебном участке. Предварительно они обокрали мужчину, присвоив его банковскую карту.

Отметим, в настоящее время расследование завершено. Материалы дела переданы в суд. Только лишь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель человека, обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области