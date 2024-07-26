Аферисты лишили волгоградца имущества и 13,1 млн рублей





В Волгограде работник одного из вузов лишился всего и влез в огромные долги из-за телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 62-летний мужчина под влиянием злоумышленников продал свою недвижимость и автомобиль, а также обменял валютные сбережения и занял крупную сумму в долг. Так он собрал 13,1 миллиона рублей и все перевел аферистам.

Выяснилось, что волгоградцу одновременно звонили несколько человек, которые представлялись сотрудниками Соцфонда, Росфинмониторинга, Росреестра и других. Мужчину убедили в том, что с его банковских счетов пытаются похитить денежные средства и без его ведома продать квартиру. А чтобы помешать преступным замыслам, ему предложили срочно продать жилье, оформить онлайн-кредиты, а средства перевести на «безопасный» счет.

На стадии продажи квартиры мужчину пытались предупредить риэлторы о возможных рисках мошеннических действий, а также с ним беседовали оперативники, которые заподозрили неладное в действиях волгоградца. Однако мужчина категорически отказывался слышать доводы полицейских.

Только спустя время он осознал, что стал жертвой преступления и обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников, - пояснили в ведомстве.