Леса в Волгоградской области останутся под замком до 14 августа

В Волгоградской области запрет на посещение лесов продлен до 14 августа, сообщили V102.RU в облкомприроды. Данное решение принято для обеспечения пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, который был объявлен в регионе 6 июня текущего года из-за жары.

Для ограничения пребывания граждан в лесах на въездах на территорию лесного фонда установлены более 1220 шлагбаумов и искусственных преград. Нарушителям грозят штрафы от 2 тысяч рублей.

Так, на данный момент за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены к административной ответственности 50 человек.

Для мониторинга обстановки в лесах применяется система видеонаблюдения «Лесной дозор», «ИСДМ-Рослесхоз», грозопеленгации, ведется постоянное наземное патрулирование.