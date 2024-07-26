Общество 26.07.2024 15:51
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26.07.2024 15:51
Сотрудники волгоградского нефтеперерабатывающего завода присоединились к региональному экологическому проекту «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» по восстановлению популяции русского осетра в реках Волжско-Каспийского бассейна.
Нефтяники выпустили в Волгу 130 тысяч мальков, выращенных в рамках экологического проекта на «Волгоградском Рыбозаводе» в Среднеахтубинском районе. На экологическую акцию лукойловцы привели и своих детей. Порастающему поколению было интересно узнать, как спасают от исчезновения краснокнижных рыб и сколько нужно времени, чтобы маленькая икринка превратилась в настоящего осетра.
По словам специалистов, работа по искусственному зарыблению Волги, которую проводит ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» и другие предприятия региона, поможет восстановить биобаланс реки и является фактически единственным шансом на сохранение водного биоразнообразия, так как естественного воспроизводства недостаточно. Русский осетр находится на грани исчезновения, поэтому пополнение числа особей в естественных водоемах — важный шаг к сохранению этого вида.
Через 15 лет выросшие особи осетра снова вернутся к берегам Волгограда и отложат икру, из которой вылупятся новые мальки.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
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