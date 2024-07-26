



Боец смешанных единоборств Джефф Монсон встретится с подростками и проведет мастер-класс на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU.

Увидеть вживую и сфотографироваться с чемпионом мира по джиу-джитсу смогут порядка 650 юношей и девушек из Волгоградской и Белгородской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В лагере под руководством инструкторов центра «Воин» участники смены не только получают навыки начальной военной подготовки и занимаются спортом, но и участвуют в экскурсиях, реконструкциях, творческих мероприятиях. В гостях у подростков уже побывали олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Алексей Петров, пранкеры Вован и Лексус, певец Денис Майданов.

Фото: архив V102.RU