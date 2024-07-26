Происшествия

Пойманный в волгоградском троллейбусе «заяц» числился в розыске

Происшествия 26.07.2024 13:22
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26.07.2024 13:22


Пассажир, пойманный контролёрами МУП «Метроэлектротранс» на безбилетном проезде, числился в федеральном розыске. Как рассказали V102.RU в администрации города, накануне контролеры транспортного предприятия в салоне троллейбуса №15а вычислили мужчину, который показался им подозрительным. О чем они и сообщили сотрудникам полиции, участвовавшим в совместном рейде. 
При проверке данных гражданина оказалось, что он находится в  розыске. Безбилетник был доставлен в отделение полиции. 
К слову, это уже не первый случай, когда контролеры помогают полицейским в их работе. Так, в 2023 году в ходе аналогичных рейдов были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в розыске, еще один аналогичный случай произошел в начале текущего года.
Рейды по выявлению безбилетных пассажиров проходят в Волгограде регулярно. Ежедневно только на троллейбусных линиях работают 5-6 контрольно-ревизионных групп, проверяющих все маршруты. С начала текущего года было составлено порядка 1600 протоколов, добавили в мэрии.

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