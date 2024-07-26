Расследования

«К «Ротору» - без претензий»: оперативники нагрянули в облспорткомитет в Волгограде

Расследования 26.07.2024 13:55
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26.07.2024 13:55


В комитете физической культуры и спорта Волгоградской области на улице Кубинская, 26, накануне, 25 июля, прошли оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники, они связаны с деятельностью одного из подведомственных облкомспорту учреждений. Первым об обысках сообщил накануне вечером футбольный аналитик Сергей Ильев в своем телеграм-канале.  

- Сегодня с утра в комитет физической культуры и спорта Волгоградской области нагрянули два десятка представителей правоохранительных органов. В офисе в жестком режиме прошли обыски, сопровождавшиеся изъятием документов, в том числе на электронных носителях. Выносили компьютеры, коробки с финансовой отчетностью, - говорится в сообщении ТГ «ФНЛ с Ильевым».

- Отмечу, что в этом же здании находятся и офисы спортивного клуба «Ротора», куда входит и футбольное подразделение, - цитата из ТГ «ФНЛ с Ильевым».

Однако, как стало известно V102.RU из нескольких проверенных источников, прошедшие оперативные мероприятия не связаны с деятельностью СК «Ротор». Собственный источник, в частности, пояснил информагентству, что проверялась документация, связанная с госзакупкой на крупную сумму одного из подведомственных облкомспорту учреждений. 

При этом источник подчеркнул, что ОРМ не имеют отношения к «Ротору», офис которого располагается также в здании на Кубинской, 26.

Между тем, пока ни в одной из силовых структур Волгоградской области не комментируют данную информацию. 

Коллаж Павла Мирошкина/V102.RU

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