В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключение





Может показаться, что все китайские бренды автомобилей как мириады звезд на небосводе – их много и они все похожи. Но это совсем не так. Каждая марка уникальна по-своему и ярче всех среди них выделяется EXEED, поставляющий кроссоверы и внедорожники премиум-класса. Продажи автомобилей этой марки взлетели с конца прошлого года в 3,5 раза.

Для справки

Эксид – яркий представитель «большой китайской тройки», пришедшей на смену пресловутой «большой немецкой тройке». Это бренд премиальных внедорожников от известного автоконцерна Chery. Название происходит от английского «exceed» – «превосходить». В этом и заключается стратегия бренда: дарить клиентам опыт владения автомобилем высокого класса, предвосхищать потребности и превосходить ожидания.

С каждым днем марка набирает все больше популярности. Оглянитесь на улице: то тут, то там мелькают стильные кроссоверы и внедорожники EXEED. В Волгограде статистика продаж официального дилера Арконт подтверждает личный опыт – спрос на эти машины только растет. В чём же формула успеха? Давайте по порядку.





Красноречивый дизайн

Автомобили EXEED создаются международной командой профессионалов. На официальной странице бренда представлены все участники, которым марка обязана своим уникальным дизайном. Первым в списке идет главный инженер Питер Маткин. Он накопил колоссальный опыт в бытность главным инженером группы Jaguar Land Rover, а сейчас отвечает за управляемость машин. У главного интерьер-дизайнера Стива Юма тоже достойный послужной список – он работал в таких компаниях, как Hyundai, Форд и General Motors, а сейчас является одним из лучших специалистов в отрасли.

Именно эта команда сделала черты моделей EXEED узнаваемыми, стильными и востребованными. Уникальный космический дизайн, не похожий ни на один другой бренд, играет не только на пресловутое желание «купить», но и формирует особый оригинальный стиль EXEED, который уже закрепился в сознании поклонников бренда. А их немало. По итогам 2023 года марка уверенно вошла в топ-5 российского авторынка с результатом более 40 000 проданных автомобилей.





Подкрепляют статистику и многочисленные позитивные отзывы владельцев: они хвалят EXEED за комфорт и послушность на дороге, высокие ходовые качества и надежность. По сути, автомобили EXEED – это мудрый баланс практичности и эстетики.

Технические инновации и разработки

В плане технического оснащение EXEED пошел по пути удачных коллабораций с известными производителями и инжиниринговыми компаниями: Benteler, BorgWarner, Magna, Bosch, Getrag и создал свою линейку современных автомобилей.





EXEED LX – стильный и дерзкий премиальный кроссовер для молодых автовладельцев, которые ценят комфорт и свободу передвижения. Эта модель прекрасно чувствует себя в городских условиях благодаря маневренности и компактности.

EXEED RX – яркий и стремительный кросс-купе с элегантными пропорциями и матовым покрытием кузова. Создан для тех, кто хочет жить в своем ритме и выделяться на дороге.

EXEED TXL – среднеразмерный внедорожник, который цепляет взгляд в автомобильном потоке и совершенно незаменим для молодой семьи. Он безупречно проедет по городским и проселочным трассам, перевезет внушительный багаж, обеспечит досуг и комфорт в пути для пассажиров обоих рядов.

EXEED VX – по-настоящему универсальный и мощный премиальный внедорожник. Он станет интеллектуальным помощником в любой дороге, чутко реагирующим не только на настроение и манеру вождения, но и на окружающую обстановку за бортом.

Вся линейка EXEED оснащается мощными двигателями с очень скромными запросами на топливо. Надежная платформа, улучшенные ходовые качества и маневренность, инновационная трансмиссия, огромное внимание к деталям интерьера и материалам отделки превосходят ожидания даже опытных автовладельцев.





Понятная безопасность

По итогам краш-тестов усиленной программы оценки безопасности автомобилей C-NCAP, все кроссоверы и внедорожники EXEED получили наивысшие оценки, опередив известные азиатские и европейские бренды. Здесь может быть только один комментарий – автомобиль надежен и безопасен для всех, и точка.

Цена и гарантия

С выходом на российский рынок EXEED внедрил собственные финансовые программы, заставляющие посмотреть на приобретение и владение премиальным автомобилем под другим углом.

Разумные деньги плюс расширенная до 7 лет гарантия или 200 000 км пробега со всеми запчастями и комплектующими в наличии – это ли не то, чего ждали российские потребители? Добавьте к этому уникальные программы и бонусы для владельцев – например, премиальное обслуживание, помощь на дороге в любых ситуациях 24/7 и эксклюзивные закрытые мероприятия. Все это делает владение мощным, безопасным и технологически современным автомобилем еще более приятным.





Присмотреться к бренду и оценить достоинства моделей можно в EXEED Центр Арконт в Волгограде – эти автомобили действительно стоят внимания.

Адрес: Волгоград, ул. Землячки, 25

Arkont.ru

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