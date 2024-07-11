



Линию скоростного трамвая в Волгограде вблизи со стадионом «Волгоград Арена», где в ближайшую субботу пройдет матч за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром», в сверхскоростном режиме приводят в порядок, сообщает V102.RU.

Как убедился корреспондент информагентства сегодня, 11 июля, ремонтники, дабы город не ударил в грязь лицом перед тысячами болельщиков, проявляют чудеса мастерства, едва ли не ежечасно обновляя собственные рекорды.









Так, всего за несколько дней в котловане проложили рельсы и шпалы, а также насыпал щебенки. И, даже несмотря на то, что 13 июля по путям не будут курсировать вагоны, рельсы выпрямляют специальными устройствами. Кроме того, если еще вчера перед стадионом пешеходы ходили по специальным настилам, то уже сегодня здесь вовсю бетонируют цивилизованные переходы.









На всем реконструированном отрезке возле стадиона рабочими монтируются и новые металлические ограждения, а с помощью подъемного крана ведется установка опор для контактной сети. Единственное, с чем, похоже, рабочим никак не успеть, – это с установкой нового остановочного павильона. Но он, как ранее сообщали в мэрии, 13 июля и не пригодится – вечером в пятницу около «Волгоград Арены» общественный транспорт делать остановки не будет.









На месте работают свыше трех десятков рабочих и порядка 10 единиц техники.









Добавим, что кипит работа перед знаковым матчем и на территории самой арены. Возле центрального входа сотрудниками вручную устанавливаются металлические парапеты для болельщиков, с утра на стадионе крутят фонограммы артистов, которые выступят перед началом матча, – Rasa, Эльдара Джарахова и Ольги Серябкиной.





Напомним, яркий футбольный праздник стартует 13 июля на «Волгоград Арене» в 20.00. Это время начала концерта с участием Dj Smash, Ольга Серябкина и дуэт RASA. А 20:30 прозвучит стартовый свисток футбольного матча.

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU