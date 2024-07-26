Волгоградские гандболистки собираются в Китай





Семь гандболисток «Динамо-Синары» получили приглашение в сборные России различных возрастов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Екатерина Долматова и Софья Васильева вызваны на сбор основной команды, которая под руководством главного тренера Людмилы Бодниевой в количестве 21 спортсменки будет тренироваться в Сочи с 31 июля по 10 августа.Кроме того, товарищеские матчи запланированы у молодежного коллектива. Подопечные Ольги Акопян проведут в китайском городе Чучжоу провинции Аньхой три контрольных встречи против местной сборной. В состав российской команды попали перспективные динамовки Валентина Минченко и Арина Прокофьева и перешедшая в летнее межсезонье из стана «Синары» в московский ЦСКА Варвара Сёмина.Юниорская сборная, возглавляемая известной в прошлом гандболисткой Оксаной Роменской, представлена тремя волгоградскими исполнительницами — полусредними Маликой Джавадовой и Ульяной Куценко и правой крайней Кристиной Климовой. Самая младшая из всех российских сборных в рамках тренировочного сбора будет базироваться в Сочи с 31 июля по 10 августа.Фото: Федерация гандбола России VK.com