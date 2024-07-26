Спорт

Волгоградские гандболистки собираются в Китай

Спорт 26.07.2024 20:22
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26.07.2024 20:22


Семь гандболисток «Динамо-Синары» получили приглашение в сборные России различных возрастов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
 
Екатерина Долматова и Софья Васильева вызваны на сбор основной команды, которая под руководством главного тренера Людмилы Бодниевой в количестве 21 спортсменки будет тренироваться в Сочи с 31 июля по 10 августа.
 
Кроме того, товарищеские матчи запланированы у молодежного коллектива. Подопечные Ольги Акопян проведут в китайском городе Чучжоу провинции Аньхой три контрольных встречи против местной сборной. В состав российской команды попали перспективные динамовки Валентина Минченко и Арина Прокофьева и перешедшая в летнее межсезонье из стана «Синары» в московский ЦСКА Варвара Сёмина.
 
Юниорская сборная, возглавляемая известной в прошлом гандболисткой Оксаной Роменской, представлена тремя волгоградскими исполнительницами — полусредними Маликой Джавадовой и Ульяной Куценко и правой крайней Кристиной Климовой. Самая младшая из всех российских сборных в рамках тренировочного сбора будет базироваться в Сочи  с 31 июля по 10 августа.
 
Фото: Федерация гандбола России VK.com

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