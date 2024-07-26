Работодатели не отдают волгоградцам честно заработанные 5,5 млн рублей





Долги работодателей по зарплате перед волгоградцами составили 5,5 млн рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. В июне их удалось уменьшить всего на 6,4%. Среди регионов ЮФО лишь в трех субъектах полностью отсутствует зарплатная задолженность – это в Краснодарском крае, в Ростовской области и в Адыгее. Долги работодателей по зарплате перед волгоградцами составили 5,5 млн рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. В июне их удалось уменьшить всего на 6,4%. Среди регионов ЮФО лишь в трех субъектах полностью отсутствует зарплатная задолженность – это в Краснодарском крае, в Ростовской области и в Адыгее.

Больше всего долгов – в Севастополе (7,8 миллиона рублей). В Астраханской области в июне зарплатные обязательства перед работниками были погашены в рекордном объеме – на 99%. Если в мае в этом регионе долги составляли почти 22 миллиона рублей, то теперь – всего 200 тысяч.