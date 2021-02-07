Экология

Большого паводка не ждут: Волжская ГЭС снижает водосброс

Экология 07.02.2021 14:37
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07.02.2021 14:37


Росводресурсы установили режим работы Волгоградского гидроузла до 10 марта текущего года, сообщает ИА «Высота 102».
По приказу федерального агентства на Волгоградском водохранилище среднедекадные сбросные расходы уменьшены до 4800-5000 куб.м/с. Ранее, напомним, режим работы был установлен с расходами воды 5000 - 5200 куб.м/с. 
Решения о регулировании режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада приняты на заседании межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Поручения даны с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки.
Отмечается, что сейчас водохозяйственная обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная. Суммарный приток в январе составил 8,4 км3, что близко к норме. По прогнозу Росгидромета на февраль, суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме прогнозируется в пределах 6,1 – 8,5 км3. Самый большой приток ожидается в Иваньковское водохранилище – 160% от нормы, Куйбышевское – 154% и Шекснинское – 139%.

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