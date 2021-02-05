Волгоградского экс-депутата обязали за месяц прочитать 18 томов уголовного дела





Бывший депутат Волгоградской городской думы Евгений Щур и его защитники должны до 1 марта 2021 завершить ознакомление с материалами уголовного дела. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Центральный районный суд Волгограда в ходе рассмотрения ходатайства следствия об установлении Щуру срока ознакомления с материалами уголовного дела пришел к выводу, что фигурант дела и его адвокат имели возможность более активно знакомиться с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Напомним, экс-депутаты Волгоградской городской думы Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков являются фигурантами нашумевшего уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования. Бывшие народные избранники, по версии следствия, имели отношение к фирме "Верный выбор", через которую проходили документы о ДТП. Ущерб от деятельности ОПГ составил около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. Расследование громкого дела завершено. По состоянию на начало 2020 года с материалами уголовного дела ознакомились все бывшие депутаты, кроме Щура . Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 303 УК РФ, ч.1 ст. 327 УК РФ.

Материалы уголовного дела состоят из 1897 томов. Установлено, что с 16 августа 2018 года по 14 мая 2020 года обвиняемый ознакомился с 1870 томами уголовного дела. В период времени с 14 мая 2020 года по настоящее время Щур ознакомился еще с 9-ю томами уголовного дела.

По мнению суда, ознакомление приняло явно затяжной характер, что свидетельствует о злоупотреблении правом в ущерб интересам других участников процесса. Установлено, что время для ознакомления с материалами дела у Щура и его защитника ограничено не было. Возможность ознакомления была у них в течение полных рабочих дней. Тогда как представленные графики ознакомления свидетельствуют о том, что Щур и его защитник знакомились с материалами дела лишь в течение нескольких минут в день.

Постановление об установлении срока ознакомления не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

На фотографии Евгений Щур в центре