В Волгоградской области накажут виновных в покраснении реки





К административной ответственности привлекут виновного в покраснении реки Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в настоящее время проводится сбор доказательной базы для привлечения виновного лица к административной ответственности по ст. 7.6. (водопользование с нарушением его условий) и ст. 8.13 ч.4 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Какое именно лицо отравило реку, не уточняется.

Напомним, о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы во Фролово стало известно 10 января. Фроловчане выкладывали видеоматериалы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой проблеме журналистов и сотрудников природоохранных ведомств.

Межведомственная проверка экологической ситуации во Фролово была организована комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Свою проверку проводит и прокуратура Волгоградской области.

Ранее облкомприроды сообщало предварительные итоги проверки. Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс в реку фекальных стоков из коллектора ливневой канализации. Инспекторами проведен осмотр коллектора ливневой канализации и произведен повторный отбор проб сточной воды. Материал находится на исследовании.



