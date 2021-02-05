В Волгоградской области накажут виновных в покраснении реки

Экология 05.02.2021 15:32
0
05.02.2021 15:32
К административной ответственности привлекут виновного в покраснении реки Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в настоящее время проводится сбор доказательной базы для привлечения виновного лица к административной ответственности по ст. 7.6. (водопользование с нарушением его условий) и ст. 8.13 ч.4 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Какое именно лицо отравило реку, не уточняется.
Напомним, о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы во Фролово стало известно 10 января. Фроловчане выкладывали видеоматериалы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой проблеме журналистов и сотрудников природоохранных ведомств.
Межведомственная проверка экологической ситуации во Фролово была организована комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Свою проверку проводит и прокуратура Волгоградской области.
Ранее облкомприроды сообщало предварительные итоги проверки. Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс в реку фекальных стоков из коллектора ливневой канализации. Инспекторами проведен осмотр коллектора ливневой канализации и произведен повторный отбор проб сточной воды. Материал находится на исследовании.
Реклама
На Волжском трубном заводе обсудили природоохранные мероприятия в регионе05.02.2021 15:10
Экология 05.02.2021 15:10
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревья03.02.2021 12:23
Экология 03.02.2021 12:23
Сбербанк и комитет природных ресурсов Волгоградской области будут совместно реализовывать экологические инициативы29.01.2021 11:14
Экология 29.01.2021 11:14
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьев27.01.2021 10:33
Экология 27.01.2021 10:33
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»22.01.2021 08:59
Экология 22.01.2021 08:59
В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензию19.01.2021 16:50
Экология 19.01.2021 16:50
«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствия11.01.2021 08:39
Экология 11.01.2021 08:39
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Пятнистые олени поселились в Волгоградской области12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
Реклама