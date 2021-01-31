В Волгоградской области сэкономили для «социалки» 2,7 млрд рублей

Экономика 31.01.2021 11:03
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31.01.2021 11:03
При проведении государственных и муниципальных закупок в Волгоградской области экономия средств в 2020 году составила 2,7 миллиарда рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, экономии бюджетных средств удалось добиться благодаря развитию конкурентной среды, обеспечению прозрачности закупок, повышению качества проведения аукционов. Высвободившиеся средства были направлены на реализацию социальных программ и проектов развития региона.
Всего в 2020 году в Волгоградской области было проведено 10,5 тысячи конкурентных процедур на сумму 70 миллиардов рублей. В том числе муниципальными образованиями региона (городскими и сельскими поселениями) проведено 805 закупок с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов 20,1 миллиарда рублей — по результатам торгов экономия бюджетных средств муниципалитетов составила 796,2 миллиона рублей.
Добавим, что с 2014 года по 2020 год в Волгоградской области размещено более 81 тысячи закупок на 313 миллиардов рублей. Общая сумма сэкономленных по итогам проведенных торгов бюджетных средств составила 13,6 миллиарда рублей.
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