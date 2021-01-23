Происшествия

Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон

Происшествия 23.01.2021 11:53
0
23.01.2021 11:53


В квартире Евгения Кочегина, арестованного накануне вечером на семь суток, нашли 50-ти килограммовый газовый баллон красно-коричневого цвета. Его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые вчера утром задержали скандального активиста, зазывавшего волгоградцев на несанкционированную акцию протеста, сообщает ИА "Высота 102". С какой целью фигурант административного дела держал этот предмет в своем жилище, и насколько баллон безопасен - неизвестно.

На фото: Кочегин и тот самый газовый баллон

Однако такая подозрительная находка могла как минимум напугать жителей этого дома. Для Волгограда тема газовых взрывов в жилых домах особенно болезненна.
Напомним, утечка газа в многоквартирном доме в 2015 году стала причиной страшной трагедии в Дзержинском районе Волгограда. В результате взрыва пятеро человек погибло, еще несколько пострадало. Девятиэтажку в итоге властям пришлось снести и построить для оставшихся без крова сотен горожан новый дом.
Информагентство направило запрос в силовые органы с просьбой прокомментировать ситуацию с обнаружением опасной находки в квартире.
Что известно о Евгение Кочегине.
Координатором штаба Навального в Волгограде он стал в октябре 2018 года, будучи на тот момент студентом третьего курса Волгоградского государственного университета. Он пришел на смену Алексею Волкову, обвиняемому в реабилитации нацизма по делу о раскрашенный «зелёнкой» Родине-матери.
В октября 2019 года его отчислили с последнего курса ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Сам Кочегин заявлял, что причиной стала его оппозиционная политическая деятельность. 
Далее в публичный доступ попала история о том, как Кочегин уклонился от воинского призыва.
Летом 2020 года Евгений прославился как автор фейковой новости. Ситуацию разоблачили наблюдатели Независимого общественного мониторинга, которые установили, что размещенная навальнистом в интернете информация о нарушениях в ходе голосования по Конституции в Волжском является недостоверной. В частности, Кочегин указывал, что электоральный процесс проходит в кустах многоквартирного дома. Председатель ТИК впоследствии опроверг эти сведения, указав на то, что в том дворе, где был сделан снимок, голосование вообще не проводилось.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 16:30
Происшествия 22.01.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 12:47
Происшествия 22.01.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 09:29
Происшествия 22.01.2021 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 16:09
Происшествия 21.01.2021 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 15:01
Происшествия 21.01.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 13:23
Происшествия 21.01.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 11:47
Происшествия 21.01.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 10:09
Происшествия 21.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.01.2021 09:21
Происшествия 21.01.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2021 18:13
Происшествия 20.01.2021 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2021 11:42
Происшествия 20.01.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2021 10:15
Происшествия 20.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.01.2021 10:01
Происшествия 20.01.2021 10:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
Несовершеннолетние пришли на незаконную акцию протеста в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:07
«У нас отобрали светлый час!»: сторонники волгоградского времени требуют новый референдумСмотреть фотографии
11:53
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллонСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области число излечившихся от «короны» растет третий день подрядСмотреть фотографии
10:47
Реализация двадцати добрых дел стартует в Котельниковском районеСмотреть фотографии
10:29
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя MercedesСмотреть фотографии
09:51
В городе нефтяников в Волгоградской области ликвидировали крупную коммунальную авариюСмотреть фотографии
09:48
Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
08:41
Коммунальщики передумали отключать воду в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
«Не в лесу же живем»: в Волгограде УК не трогают мольбы жителей добавить теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
Волгоградский облздрав опроверг информацию об остановке записи на вакцинациюСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабженияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцевСмотреть фотографии
17:09
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в ПодмосковьеСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете летСмотреть фотографии
16:12
Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделкаСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человекСмотреть фотографии
15:06
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протезСмотреть фотографии
13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
12:55
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальныйСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатораСмотреть фотографии
09:30
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без теплаСмотреть фотографии
09:29
В центре Волгограда потушили пожар в кафеСмотреть фотографии
08:59
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадницаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 