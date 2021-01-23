Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон
Происшествия 23.01.2021 11:53
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23.01.2021 11:53
В квартире Евгения Кочегина, арестованного накануне вечером на семь суток, нашли 50-ти килограммовый газовый баллон красно-коричневого цвета. Его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые вчера утром задержали скандального активиста, зазывавшего волгоградцев на несанкционированную акцию протеста, сообщает ИА "Высота 102". С какой целью фигурант административного дела держал этот предмет в своем жилище, и насколько баллон безопасен - неизвестно.
На фото: Кочегин и тот самый газовый баллон
Однако такая подозрительная находка могла как минимум напугать жителей этого дома. Для Волгограда тема газовых взрывов в жилых домах особенно болезненна.
Напомним, утечка газа в многоквартирном доме в 2015 году стала причиной страшной трагедии в Дзержинском районе Волгограда. В результате взрыва пятеро человек погибло, еще несколько пострадало. Девятиэтажку в итоге властям пришлось снести и построить для оставшихся без крова сотен горожан новый дом.
Информагентство направило запрос в силовые органы с просьбой прокомментировать ситуацию с обнаружением опасной находки в квартире.
Что известно о Евгение Кочегине.
Координатором штаба Навального в Волгограде он стал в октябре 2018 года, будучи на тот момент студентом третьего курса Волгоградского государственного университета. Он пришел на смену Алексею Волкову, обвиняемому в реабилитации нацизма по делу о раскрашенный «зелёнкой» Родине-матери.
В октября 2019 года его отчислили с последнего курса ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Сам Кочегин заявлял, что причиной стала его оппозиционная политическая деятельность.
Далее в публичный доступ попала история о том, как Кочегин уклонился от воинского призыва.
Летом 2020 года Евгений прославился как автор фейковой новости. Ситуацию разоблачили наблюдатели Независимого общественного мониторинга, которые установили, что размещенная навальнистом в интернете информация о нарушениях в ходе голосования по Конституции в Волжском является недостоверной. В частности, Кочегин указывал, что электоральный процесс проходит в кустах многоквартирного дома. Председатель ТИК впоследствии опроверг эти сведения, указав на то, что в том дворе, где был сделан снимок, голосование вообще не проводилось.
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