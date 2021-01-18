Происшествия 18.01.2021 20:25
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18.01.2021 20:25
ЧП случилось сегодня в квартире №24 дома № 5 по улице Северный городок в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» мама двоих детей Евгения Чернова, сегодня в первом часу дня она решила с младшим ребенком, которому год и четыре месяца, прилечь на диване. Но поспать не удалось. Раздался грохот – обрушилась часть потолка и тяжелые куски лепнины полетели на комод с детскими вещами, а оттуда - на пол рядом с диваном и с детской кроваткой. «Если бы я чуть позже подошла к дивану, нас бы точно придавило», - плачет испуганная мама. Женщина выскочила с ребенком из комнаты и вызвала аварийную бригаду из УК «Гала Парк». «Пришли двое каких-то мужчин, пофотографировали все это и ушли. Никакого акта они не составили. Сказали, что ничего не будут делать, пока я не оставлю заявку. Для чего мне придется с грудным ребенком в мороз к ним приехать», - рассказывает Евгения.
По словам женщины, дом №5 несколько лет назад признали аварийным. Но, когда переселят жильцов, никто не знает. «Когда моему старшему сыну был годик, а ему сейчас десять лет, у нас уже падал потолок в коридоре. Теперь все повторилось. Сколько мы еще должны рисковать своими жизнями?», - негодует волгоградка.
Жильцы рассказали, что состояние дома усугубляется бездействием управляющей компании «Гала Парк». «В подвале у нас постоянно вода, парит в подъезде, во многих квартирах уже выросла плесень, а на первом этаже полы прогнили и проваливаются», - сообщили волгоградцы подробности своей жизни в брошенном коммунальщиками доме.
Между тем, маму двоих детей не устроит косметический ремонт в ее квартире – от страха за свою жизнь и жизни своих близких это не спасет. Женщина намерена требовать проведения обследования конструкций на предмет их прочности, а также укрепления балок, если власти не собираются решать проблему с аварийным домом кардинально – сносить его и расселять жильцов.
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